Conapesca solo trabaja en tierra, acusan pescadores de Campeche

La titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Ana María Palomo Duarte, afirmó que desconoce cuáles o cuántos operativos se han realizado para combatir la depredación, específicamente en la zona de Isla Arena.

Además, de momento desconoce cuántas carpetas de investigación ha presentado o iniciado de oficio la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos que afectan directamente la vida marina.

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Pese a que actualmente es la delegada de Conapesca, ella desconoce las acciones de inspección y vigilancia, por lo que cualquier persona que quiera conocer los trabajos de la dependencia debe enviar un correo electrónico y esperar respuesta desde la sede nacional.

Lo anterior, luego de que pescadores de Isla Arena denunciaron que continúa la depredación en zonas aledañas, recriminando la falta de operativos de vigilancia en el litoral campechano.

A la par, los pescadores del muelle de Camino Real en la capital del Estado, tras el operativo donde fueron removidos de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat), recriminaron que la Conapesca solo trabaje en tierra, sin atacar el problema de raíz, es decir, sin intervenir las lanchas ilegales.