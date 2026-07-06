Leones de Yucatán caen ante los Tigres de Quintana Roo; ahora van contra los Piratas de Campeche

Los Leones de Yucatán dejaron ir una ventaja de cuatro carreras y terminaron perdiendo 5-4 frente a los Tigres de Quintana Roo este domingo en el Parque de Beisbol Kukulcán, luego de un fatídico noveno episodio en el que los visitantes remontaron para quedarse con el último juego de la serie.

La novena melenuda parecía tener el encuentro bajo control gracias a una sólida actuación del abridor Jared Wetherbee, quien firmó su mejor apertura y la más larga de la temporada al lanzar siete entradas en blanco, permitiendo únicamente tres imparables y recetando cuatro ponches.

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Yucatán tomó la delantera desde la primera entrada al fabricar un rally de tres anotaciones. Henry Ramos impulsó la primera con un triple, mientras que Raudy Read y Juan Uriarte respondieron con sencillos productores para colocar el 3-0 en la pizarra.

En la parte baja del cuarto episodio, Addison Russell amplió la ventaja con un cuadrangular solitario, su cuarto de la campaña, que puso el marcador 4-0 a favor de los locales.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en la novena entrada. Los Tigres aprovecharon el relevo de los Leones y armaron un ataque de cinco carreras para darle la vuelta al encuentro.

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Calvin Estrada y Phillip Ervin conectaron imparables productores antes de que Manuel Boscán castigara con un cuadrangular de tres carreras que terminó por sentenciar la remontada de los bengalíes.

Tras la salida de Wetherbee, por los Leones relevaron Ricardo Rodríguez, quien retiró una entrada con un ponche; Colten Brewer, que permitió cuatro imparables y cuatro carreras en un tercio de labor; Ángel Perdomo, quien cargó con la derrota tras admitir tres hits y una carrera, además de recetar un ponche; y Miguel Castro, que retiró un tercio con un chocolate.

Por Quintana Roo abrió Onelki García, quien trabajó tres entradas completas, aceptó cuatro imparables y tres carreras.

La victoria fue para J. Adames (2-1), mientras que el revés quedó en los números de Ángel Perdomo (0-4).

Con este resultado, los Leones pasan la página y se preparan para una nueva serie en casa. Este lunes, a las 19:30 horas, recibirán a los Piratas de Campeche en el Parque de Beisbol Kukulcán para disputar una edición más del tradicional Clásico Peninsular.