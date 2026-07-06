Camioneta se estrella contra un árbol en avenida Maestros Campechanos de Campeche

Una camioneta terminó estrellada contra un árbol tras sufrir un accidente sobre la avenida Maestros Campechanos, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad quien antes de llegar a la zona de agencias, perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo se proyectara contra un árbol, causando que la unidad quede varada a un costado de la vialidad.

Elementos de la Policía acudieron al lugar para abanderar la zona e iniciar con el procedimiento correspondiente, donde posteriormente fue necesaria una grúa para retirar la camioneta, la cual fue trasladada al corralón para los trámites legales.

JGH