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¡Van contra el dengue en Champotón! Marina y Salud activan plan masivo para combatir al mosquito

Champotón arranca una campaña masiva de descacharrización y fumigación junto a la Marina y la Secretaría de Salud para eliminar los criaderos de mosquito y frenar el dengue.

Por Jorge May

6 de jul de 2026

1 min

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El Ayuntamiento y autoridades sanitarias iniciaron una intensa campaña contra el mosquito en Champotón.
El Ayuntamiento y autoridades sanitarias iniciaron una intensa campaña contra el mosquito en Champotón. / Jorge May

Con la finalidad de mitigar la presencia de vectores transmisores de enfermedades como dengue, este lunes por la mañana se llevó a cabo el banderazo de la campaña de descacharrización en la cabecera de Champotón.

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El arranque se desarrolló en las inmediaciones de la plaza principal Ángel Castillo Lanz del primer cuadro porteño.

De acuerdo con los datos recabados, durante la mañana de hoy se efectuarán las jornadas de descacharrización, mientras que por la tarde noche tocará el turno a las acciones de fumigación para eliminar la presencia de criaderos del mosquito.

En las jornadas de descacharrización participa el personal de vectores de la Secretaría de Salud, Protección Civil de Champotón, así como elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, respectivamente.

JGH

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