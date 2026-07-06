¡Van contra el dengue en Champotón! Marina y Salud activan plan masivo para combatir al mosquito

Con la finalidad de mitigar la presencia de vectores transmisores de enfermedades como dengue, este lunes por la mañana se llevó a cabo el banderazo de la campaña de descacharrización en la cabecera de Champotón.

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El arranque se desarrolló en las inmediaciones de la plaza principal Ángel Castillo Lanz del primer cuadro porteño.

De acuerdo con los datos recabados, durante la mañana de hoy se efectuarán las jornadas de descacharrización, mientras que por la tarde noche tocará el turno a las acciones de fumigación para eliminar la presencia de criaderos del mosquito.

En las jornadas de descacharrización participa el personal de vectores de la Secretaría de Salud, Protección Civil de Champotón, así como elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, respectivamente.

JGH