Multitudinario funeral de Ali Jamenei en Irán: millones marchan en Teherán y piden venganza

Millones de iraníes salieron este lunes a las calles de Teherán para participar en la procesión fúnebre de Ali Jamenei, líder supremo de Irán asesinado el 28 de febrero durante el primer día de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

La movilización marcó el tercer día del funeral nacional, organizado por las autoridades como una demostración de unidad política, fuerza interna y respaldo popular tras la muerte de quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años.

¿Cómo fue la procesión fúnebre de Ali Jamenei en Teherán?

La procesión comenzó desde temprano en la avenida Damavand y avanzó por las plazas Imán Hosein y Engelab hasta llegar a la plaza Azadi, uno de los puntos más emblemáticos de la capital iraní.

El recorrido, de aproximadamente 12 kilómetros, atravesó Teherán de este a oeste. Durante el trayecto, una multitud acompañó el paso del féretro con banderas de Irán, retratos de Jamenei y mensajes de venganza.

Algunos asistentes portaron carteles contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras se escuchaban consignas contra Washington y Tel Aviv.

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¿Cuánto durará el funeral nacional en Irán?

El general Hasan Hasanzadeh, presidente del comité organizador, informó que la ceremonia podría prolongarse entre 10 y 12 horas para permitir la participación de quienes llegaron desde distintas regiones del país.

Tras la jornada en Teherán, los féretros de Jamenei y de tres familiares muertos en el ataque serán trasladados a Qom, donde se realizará otra procesión este martes. Posteriormente, el miércoles habrá velorios en Irak.

The body of Iran’s slain Supreme Leader Ali Khamenei has arrived in Qom for the next stage of the funeral procession.



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¿Quién sucedió a Ali Jamenei?

Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido, fue nombrado sucesor, aunque no ha sido visto públicamente desde finales de febrero. De acuerdo con reportes, resultó herido en los bombardeos que mataron a su padre y desde entonces solo se ha comunicado mediante mensajes escritos.

El funeral de Jamenei estaba previsto originalmente para marzo, pero fue pospuesto por la guerra. Ahora, las ceremonias públicas buscan proyectar cohesión interna en medio de una transición política marcada por el conflicto regional.

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