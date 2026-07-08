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Detienen en Escárcega a presunto implicado en tráfico de drogas hacia EE. UU.

Una persona fue detenida en Matamoros, Escárcega, tras ser identificada en EE. UU. por presunta participación en tráfico de drogas hacia Iowa y Nebraska.

Por Redacción Por Esto!

8 de jul de 2026

1 min

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Gobierno de Campeche niega presencia de crimen organizado en el estado/ Imagen referencia
Gobierno de Campeche niega presencia de crimen organizado en el estado/ Imagen referencia

La persona detenida en el poblado de Matamoros, Escárcega buscaba refugio en Campeche luego de ser identificada en Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de drogas de México hacia EE. UU., informó el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado.

Expuso que las autoridades de seguridad tuvieron conocimiento de las investigaciones de Interpol en el seguimiento de los ahora presuntos traficantes de droga, por lo que colaboraron en la identificación, triangulación, vigilancia y operativo de detención.

Un accidente de tránsito en el barrio de Santa Ana dejó un saldo de dos personas lesionadas.

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Cuestionado respecto a la presencia del crimen organizado en Campeche, ante la difusión de información que vincula al estado con el envío de metanfetaminas hacia Iowa y Nebraska, negó el hecho y refirió que solamente se tiene conocimiento de grupos pequeños de células delincuenciales.

Reiteró que el Estado ha trabajado con todos los niveles de gobierno para detectar y combatir a los delincuentes, ejemplo de ello los cateos ejecutados en los últimos días, donde se han detenido personas, asegurado sustancias ilícitas y diversos objetos del delito.

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