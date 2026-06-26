Sorprendente hallazgo: Captan al mamífero más grande de México en la selva de Champotón

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) difundió un video captado por una cámara trampa que muestra la presencia de un tapir centroamericano (Tapirus bairdii) en el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) privada "El Fénix", ubicada en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Champotón.

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Las imágenes muestran al mamífero terrestre más grande de los trópicos mexicanos desplazándose durante la noche entre la selva del predio de 800 hectáreas, donde se realizan labores permanentes de monitoreo de fauna, vigilancia, inspección y prevención de incendios forestales. Aunque el registro corresponde a monitoreos previos, la CONANP lo difundió como parte de sus acciones de conservación.

La ADVC "El Fénix" es considerada un ejemplo de conservación voluntaria impulsada por particulares en coordinación con la CONANP. En esta zona también habitan especies emblemáticas como el jaguar, el ocelote y los monos aulladores, lo que refleja la importancia ecológica del sitio.

El tapir centroamericano está catalogado como una especie en peligro de extinción, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Lista Roja de la UICN. Su presencia es un indicador de ecosistemas saludables, ya que requiere extensas áreas de selva bien conservada y desempeña un papel fundamental como dispersor de semillas.

La conservación de "El Fénix" forma parte de los esfuerzos para proteger los remanentes de selva tropical en Campeche y mantener corredores biológicos para especies de gran movilidad. La CONANP destacó el trabajo conjunto entre propietarios y autoridades, e invitó a la ciudadanía a sumarse a la protección de la biodiversidad mediante la campaña #SomosNaturaleza.

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JGH