Canaco-Servitur exige a CFE garantizar suministro eléctrico en Campeche

Ante las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica registradas en Campeche, empresarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar un servicio ininterrumpido y atender con mayor rapidez los reportes por apagones y variaciones de voltaje.

El organismo empresarial, que agrupa a alrededor de 260 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la entidad, aseguró que las interrupciones del servicio se han intensificado durante los últimos días, generando preocupación en el sector comercial, principalmente por el riesgo para establecimientos que manejan alimentos y bebidas.

Noticia Destacada INE inicia entrega de nuevas credenciales de elector en Campeche

El presidente de Canaco-Servitur Campeche, Juan Pablo Mex Salazar, informó que, hasta el momento, ninguno de los afiliados ha reportado pérdidas económicas, daños en equipos o afectaciones en insumos, aunque confirmó que varios negocios sí se han quedado temporalmente sin energía eléctrica.

Explicó que las empresas grandes cuentan con plantas de emergencia para enfrentar este tipo de contingencias y evitar pérdidas, especialmente aquellas dedicadas a la venta y preparación de alimentos y bebidas, donde una interrupción prolongada podría afectar mercancías y la operación diaria.

Remarcó que, entre los cerca de 260 afiliados a la Cámara, no existe hasta ahora ningún reporte de pérdidas por productos perecederos ni de daños en infraestructura eléctrica o aparatos derivados de las variaciones de voltaje.

El dirigente empresarial pidió a la CFE mantenerse atenta a los reportes ciudadanos y del sector productivo, con el objetivo de que las fallas sean atendidas con rapidez y así reducir al mínimo las afectaciones para los comercios locales.

Mex Salazar reconoció que los apagones registrados han sido, en la mayoría de los casos, esporádicos y de corta duración, por lo que las pequeñas empresas aún no han considerado necesario invertir en plantas eléctricas de respaldo, una alternativa que sí utilizan los grandes establecimientos.

Advirtió que, si las interrupciones se vuelven más frecuentes o prolongadas, algunos negocios podrían verse obligados a realizar inversiones para proteger sus operaciones.

El presidente de Canaco adelantó que el organismo buscará sostener una reunión con directivos de la CFE para exponer la problemática y solicitar soluciones.

Aunque el sector comercial local aún no reporta daños económicos, los empresarios insistieron en que es indispensable garantizar un suministro eléctrico estable para evitar que las fallas impacten las ventas, la conservación de mercancías y la actividad productiva en Campeche.