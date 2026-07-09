Quintana Roo encabeza los casos de enfermedades intestinales con 49 mil 499

Quintana Roo acumula casi 50 mil casos de enfermedades intestinales en lo que va de 2026, mientras las altas temperaturas incrementan el riesgo de padecimientos gastrointestinales.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en la última semana reportada se notificaron 2 mil 104 nuevos contagios, con lo que el acumulado estatal ascendió a 49 mil 499 personas afectadas. La entidad encabeza las cifras en la Península de Yucatán, por encima de Yucatán, con 34 mil 154 registros, y Campeche, con 16 mil 980.

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Del total contabilizado en Quintana Roo, 23 mil 982 corresponden a hombres y 25 mil 517 a mujeres. Además, el estado suma 280 casos de salmonelosis, infección causada por bacterias presentes en alimentos o agua contaminados.

El director general de Salud del Ayuntamiento Benito Juárez, Héctor González Rodríguez, informó que en las últimas semanas las unidades médicas municipales registraron un incremento aproximado de 15% en la atención de personas con afectaciones relacionadas con el calor, entre ellas deshidratación, agotamiento, cefalea, mareo, debilidad, náusea, trastornos gastrointestinales y descompensación de enfermedades crónicas.

El estado supera a Yucatán y Campeche en la incidencia / Rodolfo Flores

El funcionario explicó que las altas temperaturas favorecen la descomposición de los alimentos y la proliferación de microorganismos capaces de provocar infecciones digestivas, por lo que recomendó reforzar las medidas de higiene y la correcta conservación de los productos.

Añadió que los grupos con mayor riesgo son niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores, personas con diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, mujeres embarazadas, trabajadores expuestos al sol y personas en situación de calle.

Alertan sobre un mayor peligro de descompensación en pacientes con diabetes / Rodolfo Flores

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición solar entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera y protector solar, limitar el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas y acudir de inmediato a una unidad médica ante síntomas como confusión, desmayo, vómito persistente, fiebre elevada o alteraciones del estado de conciencia.

La Dirección General de Salud del Ayuntamiento Benito Juárez mantiene vigilancia preventiva en sus unidades médicas y brigadas comunitarias, además de reforzar la orientación a la población para prevenir complicaciones asociadas a la temporada de calor y la canícula. También adelantó que próximamente será inaugurada la nueva Unidad Médica en el poblado Alfredo V. Bonfil.