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Joven herido en fraccionamiento de Campeche tras ataque de ladrones

La Policía Estatal y rescatistas del sector salud acudieron al lugar, mientras los agresores señalados como ladrones lograron huir.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

9 de jul de 2026

1 min

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Lesión sangrante en hombro moviliza a Policía Estatal y rescatistas
Lesión sangrante en hombro moviliza a Policía Estatal y rescatistas / Dismar Herrera

Un joven de aproximadamente 25 años de edad resultó con una lesión sangrante en el hombro izquierdo tras ser interceptado en un terreno baldío del fraccionamiento Belén, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal y rescatistas del sector salud.

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Los hechos ocurrieron en la calle Belén Norte entre Circuito Hollywood, donde el lesionado fue encontrado con una herida en el hombro izquierdo; ante ello, rescatistas del sector salud le brindaron los primeros auxilios y, tras valorarlo, le recomendaron ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, el joven se negó a ser llevado a un nosocomio, ya que manifestó que prefería regresar a su domicilio para ver a sus padres. De manera paralela, policías buscaron a los agresores, quienes fueron señalados como ladrones, sin embargo, estos lograron huir.

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