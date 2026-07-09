Dos diputadas rompen con Morena y se declaran independientes

Las diputadas Marisela Flores Moo y Gladys Sofía Rivera López formalizaron su separación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, asumiendo el carácter de legisladoras independientes o sin grupo parlamentario, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Campeche, fracturándose el partido guinda a menos de seis meses de iniciar el Proceso Electoral del 2027.

Ambas representantes populares presentaron escritos dirigidos a la Mesa Directiva, en los que manifestaron que, “por así convenir al ejercicio de sus derechos parlamentarios”, decidieron dejar la bancada de Morena. Solicitaron que su determinación fuera reconocida como libre, expresa e irrevocable.

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Las diputadas fundamentaron su decisión en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los cuales establecen que los integrantes que se separen de un grupo parlamentario adquieren la calidad de diputados independientes o sin grupo parlamentario.

Con la salida de Marisela Flores Moo y Gladys Sofía Rivera López, la bancada de Morena reduce a 14 integrantes en la LXV Legislatura Local, mientras que ambas legisladoras continuarán participando en los trabajos parlamentarios desde la figura de diputadas independientes.