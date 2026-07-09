Mercado Artesanal de Ciudad de los Cantares se moderniza con cobros electrónicos

Se modernizan en el Mercado Artesanal de la Ciudad de los Cantares porque ahora ya cuentan con una terminal para cobros con tarjeta, lo cual hará más fácil la venta de artículos y será de beneficio para el grupo.

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Igual pretenden regresar al Centro Cultural y Artesanal “Enrique Herrera Marín” porque hay más ventas por estar en el centro de la ciudad, e iniciarán los trámites para recuperar sus espacios.

Por otro lado, en el Centro Artesanal y Cultural “Enrique Herrera Marín”, la presidenta Laura Camas está en conflicto con el resto del grupo y no aceptó el uso de una terminal electrónica, hecho que fue considerado como una afectación a todas las artesanas del Centro Cultural.