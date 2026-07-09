Falso reporte de heridos por explosión de transformador provoca fuerte movilización en Campeche

Una llamada falsa al número de emergencias 911 provocó la movilización de unidades policiacas y paramédicos del sector salud, luego de que se reportara que varios vecinos habían resultado con quemaduras tras la explosión de un transformador en el fraccionamiento Lindavista.

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Los hechos ocurrieron en la calle Nardos, donde la explosión de un transformador provocó que se botaran las cuchillas, dejando sin energía eléctrica a parte del fraccionamiento desde hacía aproximadamente media hora; ante la falta de suministro, se reportó al 911 que varias personas habían resultado lesionadas por quemaduras.

Al lugar acudieron policías y paramédicos del sector salud, quienes recorrieron la zona para localizar a los supuestos lesionados; sin embargo, tras verificar el reporte, confirmaron que no había personas heridas y que se trató de una llamada de broma, la cual generó una innecesaria movilización de los cuerpos de emergencia y causó alarma entre los vecinos.

JGH