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Falso reporte de heridos por explosión de transformador provoca fuerte movilización en Campeche

Una llamada falsa al 911 movilizó a policías y paramédicos en el fraccionamiento Lindavista, en Ciudad del Carmen, tras un reporte de personas quemadas por un transformador.

Por Israel Lozano

9 de jul de 2026

1 min

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Transformador falla en Lindavista y una llamada falsa desata operativo de emergencia
Transformador falla en Lindavista y una llamada falsa desata operativo de emergencia / Dismar Herrera

Una llamada falsa al número de emergencias 911 provocó la movilización de unidades policiacas y paramédicos del sector salud, luego de que se reportara que varios vecinos habían resultado con quemaduras tras la explosión de un transformador en el fraccionamiento Lindavista.

El Congreso de Campeche exhortó al Gobierno del Estado y a la CFE a garantizar un servicio eléctrico continuo en la Península de Atasta.

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Los hechos ocurrieron en la calle Nardos, donde la explosión de un transformador provocó que se botaran las cuchillas, dejando sin energía eléctrica a parte del fraccionamiento desde hacía aproximadamente media hora; ante la falta de suministro, se reportó al 911 que varias personas habían resultado lesionadas por quemaduras.

Al lugar acudieron policías y paramédicos del sector salud, quienes recorrieron la zona para localizar a los supuestos lesionados; sin embargo, tras verificar el reporte, confirmaron que no había personas heridas y que se trató de una llamada de broma, la cual generó una innecesaria movilización de los cuerpos de emergencia y causó alarma entre los vecinos.

JGH

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