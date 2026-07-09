¿Qué hace un dron de EE.UU. frente a las costas de Campeche y Yucatán? Van dos sobrevuelos en una semana

Un presunto dron de vigilancia de la Marina de Estados Unidos fue detectado nuevamente frente a las costas de Campeche y Yucatán, lo que representa el segundo sobrevuelo registrado en menos de una semana sobre aguas del Golfo de México, de acuerdo con reportes de Flightradar24, plataformas especializadas de rastreo aéreo y reportes difundidos por analistas de inteligencia de fuentes abiertas, OSINT.

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En esta ocasión, ocurrida el miércoles 8 de julio, la aeronave apareció con el indicativo BLKCAT6, mientras que el primer registro, realizado a finales de junio, correspondió al indicativo BLKCAT5. Aunque ninguna autoridad de México o Estados Unidos ha confirmado oficialmente la identidad de las aeronaves ni el objetivo de las misiones, ambos vuelos han sido asociados públicamente con un MQ-4C Triton, un sistema de vigilancia marítima operado por la Marina estadounidense.

La aeronave fue identificada con el indicativo BLKCAT6. / Especial

El MQ-4C Triton es considerado uno de los drones de vigilancia marítima más avanzados del mundo. Fabricado por Northrop Grumman, está diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ISR, puede permanecer en vuelo durante más de 24 horas y operar a altitudes superiores a los 15 mil metros, 50 mil pies, lo que le permite monitorear amplias extensiones marítimas con sensores de largo alcance.

Los registros de seguimiento indican que la aeronave realizó un amplio recorrido paralelo al litoral de la Península de Yucatán, sobre aguas internacionales del Golfo de México, sin que existan reportes de una incursión al espacio aéreo soberano mexicano. Diversos analistas señalan que este tipo de vuelos suele despegar desde instalaciones de la Marina estadounidense en Florida; sin embargo, el punto exacto de origen de este vuelo tampoco ha sido confirmado oficialmente.

El primer registro correspondió al vuelo BLKCAT5, detectado a finales de junio. / Especial

El nuevo avistamiento ocurre pocos días después de que el vuelo identificado como BLKCAT5 fuera detectado realizando maniobras similares frente a las costas de Campeche, hecho que generó amplio interés en redes sociales y entre especialistas en defensa debido al incremento de operaciones de vigilancia sobre el Golfo de México durante los últimos meses.

Hasta este jueves, ni la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno de México o el Departamento de Defensa de Estados Unidos han emitido información oficial sobre el vuelo identificado como BLKCAT6, por lo que la identidad de la aeronave y el propósito específico de la misión continúan basándose en los registros de plataformas públicas de monitoreo aéreo y en el análisis de especialistas independientes.

JGH