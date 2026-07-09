Banxico anticipa pausa en tasa de interés: la mantendrá en 6.5% por entorno económico

El Banco de México (Banxico) anticipó que mantendrá la tasa de interés en 6.5 por ciento, después del ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024, al considerar que el nivel actual es adecuado frente a los riesgos económicos nacionales e internacionales.

La señal fue incluida en la minuta de la reunión del 24 de junio, en la que la Junta de Gobierno decidió conservar sin cambios la tasa de referencia, tras evaluar el comportamiento de la inflación, el tipo de cambio, la actividad económica y el entorno global.

¿Por qué Banxico mantendrá la tasa de interés?

Banxico explicó que la postura monetaria actual permite enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos los riesgos derivados del contexto internacional.

La Junta valoró los niveles del tipo de cambio, la ausencia de presiones fuertes de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria aplicado hasta ahora.

Con ello, el banco central perfila una pausa prolongada antes de retomar nuevos ajustes, mientras confirma que la inflación mantiene una trayectoria compatible con la meta permanente de 3 por ciento.

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¿Qué pasa con la inflación en México?

La mayoría de los integrantes de la Junta destacó que la inflación general mostró una reducción en la primera quincena de junio, aunque todavía se mantiene por encima del objetivo de Banxico.

Parte de las presiones recientes se atribuyó a los servicios turísticos, impulsados por la mayor demanda relacionada con la Copa Mundial de Futbol 2026. Sin embargo, el banco central estimó que ese efecto será temporal.

Banxico ve señales de debilidad económica

El banco central prevé una recuperación de la actividad económica en el segundo trimestre de 2026, luego de la contracción observada en el periodo previo.

El #BancodeMéxico publicó hoy la #MinutaBanxico con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 25 de junio de 2026. Consulta el documento aquí: https://t.co/0JKejXpZYd pic.twitter.com/ptJb2WxOyY — Banco de México (@Banxico) July 9, 2026

No obstante, reconoció señales de debilidad en consumo privado, inversión y mercado laboral. Además, revisó a la baja su previsión de crecimiento para 2026, con una estimación puntual de 1.1%.

Banxico reiteró que mantendrá una postura cautelosa y que evaluará la evolución de la inflación antes de decidir nuevos movimientos en la tasa.

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