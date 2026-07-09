Memo Ochoa publica recuerdo de su boda con Karla Mora y despierta rumores de una fiesta de aniversario

Durante estos días, Memo Ochoa ha estado en medio de la conversación, ya que el portero de la Selección Mexicana, se logró ganar el corazón y cariño de los aficionados, pero en esta ocasión compartió algunos detalles de su aniversario con su esposa, Karla Mora.

Cabe mencionar que celebraron el aniversario número 9, por lo que el futbolista no dudó en revelar nuevos detalles de la gran fiesta en la que se unieron, la cual fue el 8 de julio del 2017 en Ibiza, España, sitio que la pareja eligió para sellar su amor y llegar al altar.

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Memo Ochoa comparte detalles de su boda en plena celebración de su aniversario

Por medio de sus redes sociales, Memo Ochoa compartió algunos detalles de ese momento tan especial, donde se encontraban de manteles largos y decidieron celebrar 9 años juntos, la publicación fue acompañada con fotos y videos en donde se les puede ver saliendo de la iglesia, mientras sus amigos celebraban su felicidad.

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“Feliz aniversario!! Habría que repetir esa fiesta”

La boda de la pareja, en su momento fue una de las más esperadas en el mundo del futbol mexicano, por lo que dentro de los invitados al momento tan especial, estuvieron figuras de la Selección Mexicana como Héctor Moreno, Andrés Guardado, Raúl Jiménez y Diego Reyes.

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