Familias ferrocarrileras exigen regularización en Campeche; 20 años sin servicios básicos

A 20 años de que familias de extrabajadores ferrocarrileros viven junto a la ría de la ciudad, entre calles de terracería, demandan la regularización de sus predios y servicios públicos, como la construcción de calles y el suministro de agua.

Se trata de aproximadamente cien familias asentadas en este sector, donde viven con el sueño de que sus patrimonios sean legalizados, entre la ría de la ciudad y la avenida Héroe de Nacozari.

Ante la falta de drenajes, en épocas de fuertes lluvias y huracanes el nivel del agua supera entre 20 y 30 centímetros en sus calles de terracería.

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“A más de veinte años de vivir en este sector, seguimos pidiendo la regularización de nuestros predios y, lo que más nos preocupa, seguimos sin los servicios públicos básicos”, manifestó Guadalupe Cruz Herrera.

Habitantes como Orlando Tamay señalaron que, pese a las promesas de políticos en campañas, siguen sin agua suficiente, pavimento ni banquetas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) regularizó el servicio eléctrico con la instalación de postes y tendido, pero aún carecen de escarpas y otros servicios básicos.

Vecinos como Eduvaldo Monroy lamentaron que, sin regularización, las autoridades mantienen pretextos para negar servicios, incluso espacios recreativos como cancha o parque para los niños.

Ante la falta de calles, reportan que no hay acceso para vehículos de emergencia ni transporte público, obligándolos a caminar hasta la avenida Héroe de Nacozari.