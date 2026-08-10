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Basura y zopilotes invaden la carretera Ulumal–Felipe Carrillo Puerto en Champotón

Residuos del relleno sanitario de Champotón llegaron hasta la carretera Ulumal–Felipe Carrillo Puerto, mientras numerosos zopilotes se concentraron en la zona.

Por Jorge May

10 de ago de 2026

1 min

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Residuos sólidos y numerosos zopilotes fueron detectados en la carretera estatal Ulumal–Felipe Carrillo Puerto, en Champotón.
Residuos sólidos y numerosos zopilotes fueron detectados en la carretera estatal Ulumal–Felipe Carrillo Puerto, en Champotón. / Jorge May

Una cantidad considerable de residuos sólidos, incluyendo numerosa cantidad de zopilotes, invaden la carretera estatal Ulumal, Felipe Carrillo Puerto, a la altura del basurero municipal, situación que ha generado malestar entre los conductores.

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De acuerdo con los datos recabados, este problema se habría registrado debido a los fuertes vientos y lluvias de los últimos días, lo que provocó que parte de los residuos se salieran del área destinada para su disposición y terminaran sobre este tramo carretero.

El hecho fue confirmado por las autoridades, quienes además aseguraron que han comenzado los trabajos para ordenar los desechos, con el objetivo de que no continúen invadiendo la vialidad.

No obstante, la mañana de este lunes todavía se pudieron apreciar importantes cúmulos de residuos en las afueras de este relleno sanitario, aunque, en esta ocasión, sin llegar a invadir la carretera.

JGH

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