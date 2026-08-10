Tragedia en Ciudad del Carmen; murieron dos personas al caer en fosa séptica

Dos personas perdieron la vida y una más resultó intoxicada tras caer al interior de una fosa séptica de un restaurante ubicado en la Junta Municipal de Francisco Villa, municipio de Carmen.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento “Las Brasas”, situado sobre la calle 20 de Noviembre, entre Benito Juárez y otras vialidades de la comunidad. El accidente ocurrió durante trabajos de limpieza en el depósito de aguas residuales.

De acuerdo con los datos recabados, vecinos habían reportado desde meses atrás los fuertes olores provenientes de las aguas residuales del restaurante. Ante la falta de solución, habitantes de la zona presentaron una denuncia para solicitar el desazolve de la fosa.

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Al interior ingresaron Enrique García Barajas (“El Trascabo”) y el propietario del restaurante, quienes presuntamente no contaban con equipo de protección y respiración adecuado. Una vez dentro, ambos comenzaron a presentar complicaciones y posteriormente perdieron el conocimiento. De manera preliminar, se presume que la acumulación de gases habría provocado la intoxicación.

Al percatarse de la situación, José López García, sobrino de Enrique, intentó auxiliarlos, pero también quedó expuesto a los gases y presentó síntomas de intoxicación. Logró salir por sus propios medios y recibió atención de cuerpos de emergencia, siendo trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Mamantel.

En el lugar, los cuerpos de rescate confirmaron que los otros dos hombres ya no contaban con signos vitales. Posteriormente, autoridades ministeriales realizaron las diligencias necesarias para el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsabilidades derivadas del accidente. La comunidad de Francisco Villa lamentó la muerte de los dos hombres y expresó su preocupación por las condiciones en que se realizaron los trabajos.