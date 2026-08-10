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Apagones en Quintana Roo: CFE deja de nuevo sin luz a colonias de Playa del Carmen

Las colonias afectadas hasta el momento son Misión de las Flores, Misión del Carmen, un sector de la colonia Ejidal y Palmas I que desde la madrugada se quedaron sin luz.

Por Gustavo Escalante

10 de ago de 2026

1 min

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El corto del servicio provocó que semáforos de algunas vialidades dejaran de funcionar, causando caos vial
El corto del servicio provocó que semáforos de algunas vialidades dejaran de funcionar, causando caos vial / Gustavo Escalante

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) golpea de nuevo a varias colonias con el corte de suministro de electricidad, y crea caos en los cruces de avenidas al dejar fuera de servicio algunos semáforos como la avenida Constituyentes con carretera federal.

Las colonias afectadas son: Misión de las Flores, Misión del Carmen, un sector de la colonia Ejidal y Palmas I que desde la madrugada se quedaron sin luz.

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El ciudadano Luis Alberto Barajas, comentó que los apagones son constantes, no puedes guardar comida preparada porque se descompone con las altas temperaturas, además se están dañando los equipos electrodomésticos.

"Estamos cansados de esta situación y ninguna autoridad atiende ni resuelve el problema, y cada vez se va agudizando la situación", agregó.

"Estamos pagando tarifas muy elevadas pero no tenemos servicio de calidad, para la CFE pagas porque pagas, no hay pretexto si tienes o no el servicio", comentó el ciudadano Daniel Martínez.

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