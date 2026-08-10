Clima en Yucatán 11 de agosto: Onda Tropical dejará probables lluvias fuertes este martes

Durante este martes 11 de agosto se prevé mayor probabilidad de lluvias fuertes en Yucatán mientras continúa el ambiente muy caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido al acercamiento de una nueva Onda Tropical, en interacción con un vórtice en niveles altos de la tropósfera y al calentamiento diurno de la superficie, se mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes durante el día.

Además, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del este, tornándose del norte y noreste en el litoral de Yucatán, de 25 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 35° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.