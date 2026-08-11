Progreso tendrá el Festival de la Torta de Kibi: conoce cuándo y dónde será

Este domingo 16 de agosto de 2026, el malecón tradicional de Progreso se convertirá en punto de encuentro para habitantes y visitantes con la realización del Festival de la Torta de Kibi 2026, una celebración dedicada a preservar uno de los sabores que forman parte de la gastronomía de Yucatán.

El evento también busca impulsar el comercio local, por lo que diferentes comerciantes ofrecerán sus propias versiones de la tradicional torta de kibi, con opciones para distintos gustos y presupuestos.

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¿Cuánto costarán las tortas de kibi en Progreso?

Uno de los atractivos del festival será la variedad de precios. De acuerdo con la información del evento, habrá tortas de kibi desde $20 hasta $50 pesos, dependiendo del relleno y la preparación. Entre las variedades que los asistentes podrán encontrar se encuentran:

Cochinita

Queso de bola

Castacán

Otras variedades y combinaciones

Esto permitirá a los visitantes probar diferentes versiones del platillo sin tener que realizar un gasto elevado.

¿Dónde será el Festival de la Torta de Kibi 2026?

El Festival de la Torta de Kibi 2026 se realizará en el Malecón Tradicional de Progreso, específicamente en la calle 19 entre 66 y 68, a un costado del Museo del Meteorito.

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La actividad comenzará desde las 9:00 de la mañana del domingo 16 de agosto.

Además de probar las distintas variedades de torta de kibi, el festival representa una oportunidad para apoyar a los comerciantes locales y conocer diferentes propuestas de un platillo tradicional de Yucatán.

Por su ubicación en el malecón de Progreso, el evento puede convertirse en una opción para quienes buscan qué hacer este domingo 16 de agosto en Progreso, especialmente para quienes desean combinar la gastronomía local con un paseo por la zona costera.