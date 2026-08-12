Helados, salbutes y tortas de kibi, protagonistas de eventos de este fin de semana en Yucatán: Horarios y sedes

Mérida, Seyé y Progreso tendrán actividades gastronómicas este sábado 15 y domingo 16 de agosto, con festivales dedicados a los helados, los tradicionales salbutes y las tortas de kibi. Aquí te decimos horarios, sedes y qué podrás encontrar en cada evento.

Si buscas qué hacer este fin de semana en Yucatán, la gastronomía será una de las principales opciones. Durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto se realizarán tres eventos que reunirán sabores tradicionales, postres, productos artesanales y propuestas para toda la familia.

Heladiza Fest 2026 en Mérida

Los amantes de los postres fríos tendrán una cita en el Gran Parque La Plancha, donde se realizará la quinta edición de la Heladiza Fest.

El evento reunirá más de 100 sabores de helados, paletas, bolis, frappés, donas, galletas y otros postres, además de bebidas frías y una amplia oferta gastronómica. Además de los postres, los asistentes encontrarán opciones como:

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Birria y quesabirria.

Choripanes.

Empanadas argentinas.

Kibis.

Tacos de guisado.

Hamburguesas.

Papas en cono.

Otros antojitos.

El programa también contempla música en vivo, con presentaciones de rock, pop, DJ y espectáculos de jarana yucateca.

Habrá además un espacio para artesanos y productores locales, con chocolates, miel, galletas, postres, joyería, perfumes y otros productos elaborados en la región. El sitio contará con área de comedor.

La sede será en la explanada del Gran Parque La Plancha de Mérida este sábado 15 de agosto de 2:00 a 11:00 horas, y el domingo 16 de 2:00 a 10:00 horas.

Festival del Salbut de Seyé 2026

El sábado 15 de agosto también se realizará la tercera edición del Festival del Salbut de Seyé, dedicado a uno de los antojitos más representativos de la gastronomía yucateca.

El encuentro reunirá a cocineras y cocineros de la región, quienes ofrecerán diferentes variedades de salbutes, además de un corredor artesanal y de emprendimiento. Entre los productos que podrán encontrarse están:

Textiles tradicionales.

Cosmética natural.

Joyería en filigrana.

Hamacas artesanales.

Productos elaborados con miel.

Alimentos a base de chile habanero.

Artesanías de henequén.

Juguetes tradicionales.

El festival busca combinar la gastronomía con la promoción de productos elaborados por habitantes de Seyé y sus comisarías, por lo que también representa una oportunidad para apoyar a pequeños productores y emprendedores locales.

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Festival de la Torta de Kibi 2026 en Progreso

Para el domingo 16 de agosto, la propuesta gastronómica se trasladará a Progreso, donde se realizará el Festival de la Torta de Kibi 2026.

El evento tendrá como sede el Malecón Tradicional de Progreso, donde comerciantes ofrecerán diferentes versiones de este platillo.

Las tortas de kibi tendrán precios de 20 a 50 pesos, dependiendo del relleno y la preparación. Entre las variedades anunciadas se encuentran:

Torta de kibi con cochinita.

Torta de kibi con queso de bola.

Torta de kibi con castacán.

Otras combinaciones.

La variedad de precios permitirá probar diferentes preparaciones sin realizar un gasto elevado.

La sede será en el Malecón Tradicional de Progreso, calle 19 entre 66 y 68, a un costado del Museo del Meteorito a partir de las 9:00 de la mañana.

Además de disfrutar las diferentes versiones de la torta de kibi, el festival permitirá apoyar a comerciantes locales y complementar la visita con un paseo por el malecón de Progreso.