Aumentan robos de carteras y bolsos en barcos de Ultramar de Cancún e Isla Mujeres

Durante esta temporada vacacional de verano incrementaron los reportes por robo de carteras y bolsos a bordo de los barcos de Ultramar, con una incidencia estimada de dos a tres casos por semana, de acuerdo con información extraoficial.

La mayoría de los afectados son viajeros que no presentan denuncia, reconoció personal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

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El año pasado se implementó un operativo policial en las terminales de la isla y Puerto Juárez para disuadir este tipo de ilícitos, luego de varios hechos denunciados por extranjeros en grupos de redes sociales. También se emitieron recomendaciones para mantener cerca bolsos, carteras y objetos de valor, especialmente durante las aglomeraciones al abordar o descender de las embarcaciones.

Una pequeña empresaria encaró hace algunos meses a una mujer a quien señaló como responsable del hurto cometido en un establecimiento de la calle Matamoros, según un registro de video del negocio. El caso posteriormente fue difundido en redes sociales.

Las aglomeraciones durante el abordaje y descenso son aprovechadas por presuntos carteristas / Especial

Los afectados coincidieron en solicitar mayor vigilancia en las terminales, así como la instalación de más cámaras dentro y fuera de las embarcaciones, principalmente en los puntos de mayor flujo de pasajeros, escaleras y accesos.

“Lo que estamos proponiendo es que la Policía municipal de Isla Mujeres y Benito Juárez conforme una comisión conjunta, con participación de la naviera que opera en la ruta, para evaluar el comportamiento de los pasajeros mediante la revisión de la red de videocámaras, en coordinación con la Fiscalía, pues los sospechosos parecen ser carteristas de Cancún y Playa del Carmen”, dijo Manuel Juárez, familiar de un afectado.

Entre las víctimas registradas desde el inicio de la temporada se encuentra Luis Aké, quien decidió confirmar su caso luego de que recientemente se emitiera una nueva advertencia sobre la reaparición de hurtos de carteras, bolsos de mujer e incluso maletas dentro de los barcos de Ultramar.

El cliente de un taxista reportó que su teléfono emitió seis alertas mientras se encontraba en el sitio, pocos minutos después de bajar de una embarcación. Se trataba de avisos por transacciones de 10 mil pesos cada una realizadas con sus tarjetas, las cuales le fueron sustraídas durante el descenso. También le quitaron la cartera, donde llevaba 2 mil dólares en efectivo y sus identificaciones.

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Alize Fany, visitante, dejó constancia por escrito de que presenció cómo un hábil carterista sustrajo el monedero de una turista.

A Guillermo Urquidi le quitaron la cartera de su esposa. Intentó buscarla dentro del barco y, cuando solicitaron revisar las cámaras, el personal se negó. Ante la insistencia, accedieron a examinar las imágenes, en las que, según relató, se observó que integrantes de la propia tripulación recogieron el objeto. Afirmó que durante todo momento se protegió al responsable. A Kadisha M. le robaron una maleta rosa a principios de año. También le negaron el acceso a las grabaciones, de acuerdo con los reportes.