Marina y agentes ministeriales despliegan operativo en vivienda de Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía y personal de la Secretaría de Marina se registró la tarde de este jueves en la colonia Plutarco Elías Calles de Ciudad del Carmen, donde trascendió que las autoridades habrían cumplimentado una orden de cateo en un domicilio particular.

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Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Santa María, en su cruce con José Narváez, donde la presencia de agentes ministeriales y elementos de la Marina generó expectación entre los habitantes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y acordonaron las calles aledañas, mientras un grupo de agentes ingresaba al inmueble para llevar a cabo una diligencia ministerial.

Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente el motivo del operativo ni la línea de investigación relacionada con el inmueble, se presume que las acciones estarían vinculadas con una orden de cateo previamente autorizada por la autoridad competente.

Durante aproximadamente una hora, los elementos permanecieron en el lugar realizando las diligencias correspondientes al interior de la vivienda, mientras vecinos observaban atentos desde sus domicilios ante el despliegue de seguridad.

Una vez concluida la intervención, los agentes ministeriales y elementos de la Marina abandonaron el sitio y se retiraron de la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas durante el operativo.

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la investigación, por lo que se espera que en las próximas horas pueda darse a conocer información oficial sobre el motivo del cateo y los resultados de la diligencia.

JGH