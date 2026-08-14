Nuevo revés para la Alcaldía de Campeche: retiran sellos de clausura en Viviendas para el Bienestar

La Alcaldía de Campeche recibió un nuevo revés por parte del Poder Judicial, luego de que se ordenara el retiro de los sellos de clausura que la autoridad municipal colocó nuevamente en las obras del proyecto Viviendas para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que se desarrollan en el fraccionamiento Tamarindos, en la capital del Estado.

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La determinación judicial permitió que este viernes fueran reanudados los trabajos de construcción, después de que las actividades permanecieran suspendidas por la colocación de los sellos municipales. La medida quedó sin efectos como resultado de un Juicio Contencioso Administrativo, mediante el cual se determinó retirar los sellos que impedían continuar con el desarrollo habitacional.

Con ello, la autoridad municipal sufrió un nuevo revés en su intento por mantener detenidas las obras de un programa habitacional del Gobierno Federal, cuya finalidad es ampliar el acceso a una vivienda adecuada para familias que requieren una alternativa para contar con patrimonio propio.

El proyecto contempla la construcción de viviendas para más de 300 familias, por lo que la clausura no solamente frenaba el avance de la infraestructura, sino que también afectaba a los trabajadores que participan en la obra y que dependen de esta actividad para obtener sus ingresos.

Los trabajadores de la construcción expresaron su preocupación por la interrupción de las labores, debido a que el paro representaba una afectación directa a su economía y estabilidad laboral. Con el retiro de los sellos, pudieron regresar nuevamente a sus actividades.

La reanudación de los trabajos generó expectativas entre los obreros, quienes confiaron en que, tras la resolución judicial, las labores puedan desarrollarse de manera continua hasta concluir el proyecto.

De esta forma, las obras de Viviendas para el Bienestar avanzan nuevamente en Tamarindos, con el objetivo de concretar las casas previstas y beneficiar a las más de 300 familias contempladas.

JGH