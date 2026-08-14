Campeche, tercera entidad con menor número de adolescentes en procesos penales

Campeche registró un incremento en el número de adolescentes sujetos a procesos penales durante el primer semestre de 2026, al pasar de 25 casos en enero a 36 en junio, lo que representa un aumento de 44 por ciento y 11 adolescentes más sometidos a medidas cautelares o de sanción, con internamiento o externamiento, por la comisión de delitos del fuero común o federal.

De acuerdo con la Estadística Nacional de Adolescentes con Medidas Cautelares, con Medidas de Sanción Privativas y No Privativas de la Libertad, y Suspensión Condicional del Proceso, elaborada por Prevención y Reinserción Social, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, el comportamiento de Campeche mostró una tendencia ascendente pese a mantenerse entre las entidades con menor número de adolescentes involucrados en procesos penales.

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La evolución mensual refleja el crecimiento: en febrero la cifra descendió a 24 debido a que un adolescente obtuvo la suspensión condicional del proceso; en marzo se incorporaron cinco casos, con lo que el número llegó a 29. En abril se sumaron tres y alcanzó 32; en mayo se mantuvo en esa cifra y, finalmente, en junio se aplicaron medidas cautelares o de sanción a cuatro adolescentes más, hasta llegar a 36.

Con este incremento, Campeche cerró el primer semestre como la tercera entidad con menor número de adolescentes bajo procesos penales, empatada con Tlaxcala. Solo Guerrero, con 29 casos, y Oaxaca, con 33, registraron cifras inferiores.

A nivel peninsular, Campeche también presentó el crecimiento más marcado en términos porcentuales. Mientras en enero contabilizaba 25 adolescentes bajo procesos, Yucatán tenía 143 y Quintana Roo, 38. Para junio, las cifras fueron de 36, 162 y 55, respectivamente.

Más de 6,500 adolescentes enfrentan procesos penales en México

En el acumulado nacional, la estadística reportó 6 mil 534 adolescentes bajo procesos penales. De ellos, mil 977 tenían medidas cautelares y mil 358, medidas de sanción por delitos del fuero común; mientras que por delitos del fuero federal se contabilizaron 508 con medidas cautelares y 529 con medidas de sanción. Además, mil 792 adolescentes obtuvieron la suspensión condicional del proceso.

Aunque Campeche continúa entre los estados con menor incidencia en este indicador, el aumento registrado durante los primeros seis meses del año evidencia un crecimiento en el número de adolescentes que han enfrentado medidas judiciales por la comisión de delitos.