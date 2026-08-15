Servicio Militar Nacional 2026: Inician preparación 243 jóvenes en Campeche

Un total de 243 jóvenes iniciaron este sábado su participación en el Servicio Militar Nacional, como parte del 2/o. Escalón 2026 de la clase 2007, remisos y mujeres voluntarias, en una ceremonia realizada en las instalaciones del 10/o. Batallón de Infantería.

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Los jóvenes fueron integrados en tres bloques de 81 elementos cada uno, quienes cumplirán con las actividades correspondientes al Servicio Militar Nacional durante este escalón. La ceremonia de apertura reunió a autoridades militares, representantes de distintos sectores, familiares y medios de comunicación.

Durante el acto se destacó que el Servicio Militar Nacional forma parte de la preparación de los jóvenes mexicanos y busca fortalecer valores como la responsabilidad, disciplina y respeto. También se resaltó la importancia del compromiso y el amor a la patria.

Las autoridades militares señalaron que esta etapa busca preparar a los jóvenes para servir a México con honor y responsabilidad. La participación contempla a jóvenes de la clase 2007, personal remiso y mujeres que decidieron incorporarse de manera voluntaria.

Con el inicio del segundo escalón de 2026, los 243 participantes quedaron incorporados a las actividades del Servicio Militar Nacional bajo la coordinación del 10/o. Batallón de Infantería. Sus familias acudieron a la ceremonia de apertura como parte del comienzo de esta etapa.

JGH