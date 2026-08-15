Ejidatarios de Pomuch frenan obras de Energía Mayakan por disputa de 30 millones de pesos

Los ejidatarios de Pomuch cerraron el paso a la empresa Energía Mayakan hasta que se aclaren presuntas irregularidades financieras.

Noticia Destacada Champotón conmemora 509 años de la Batalla de Chakán Putun

El comisario ejidal, José Gabino Uitz Yah, anunció que los campesinos mantendrán vigilancia en los predios para impedir el cambio de tubos.

El conflicto se relaciona con un acuerdo de pago efectuado el 16 de noviembre de 2025, cuando la empresa entregó tres cheques.

El monto total ascendió a 34 millones de pesos, de los cuales cuatro millones corresponden a Bienes Distintos de la Tierra.

Los 30 millones de pesos restantes se destinaron para su distribución entre los más de 980 ejidatarios del núcleo actual.

Un sector del ejido mostró su rechazo al procedimiento utilizado para la aceptación y reparto de estos recursos.

Señalan que el anterior comisario, Pedro Yam Poot, aceptó el dinero a pesar de la inconformidad de parte de la asamblea.

Debido a las anomalías, los asambleístas decidieron impugnar el acuerdo ante las instancias judiciales correspondientes.

Los comuneros condicionaron los trabajos del gasoducto Mayakan hasta que exista una resolución firme que determine la situación legal.

Las obras en disputa forman parte del proyecto de infraestructura energética que contempla extenderse hasta Valladolid, Yucatán.