CBP y fuerzas mexicanas realizan entrenamiento conjunto en El Paso; lanzan mensaje contra el Cártel de Juárez

El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Rodney Scott, informó sobre un entrenamiento conjunto entre fuerzas estadounidenses y mexicanas en la zona de El Paso, Texas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas de seguridad en la frontera.

A través de su cuenta de X, el funcionario estadounidense difundió un video en el que se observa a elementos federales de ambos países realizando patrullajes desde el lado de la frontera que corresponde a cada nación.

Scott afirmó que la cooperación busca acelerar la reacción ante posibles riesgos y reforzar la coordinación operativa en una de las regiones fronterizas con mayor actividad entre México y Estados Unidos.

¿Qué dijo Rodney Scott sobre el operativo en El Paso?

El comisionado de CBP aseguró que “los días de esperar a que las amenazas vengan a nosotros han terminado” y señaló que el entrenamiento se realizó el jueves en El Paso.

De acuerdo con su mensaje, fuerzas de Estados Unidos y México practicaron una respuesta coordinada para actuar con rapidez frente a amenazas que pudieran surgir a ambos lados de la frontera.

Scott sostuvo que el ejercicio representa un cambio hacia una estrategia más activa de cooperación en materia de seguridad fronteriza.

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CBP lanza advertencia al Cártel de Juárez

En su publicación, Rodney Scott hizo una referencia directa al Cártel de Juárez, al que describió como una organización actualmente designada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera.

El funcionario afirmó que el grupo criminal “ha sido puesto en alerta” y cerró su mensaje con la frase: “Estamos listos”.

El señalamiento muestra que las autoridades estadounidenses mantienen al crimen organizado como uno de los principales ejes de su estrategia de seguridad en la frontera con México.

México y Estados Unidos refuerzan coordinación fronteriza

El video compartido por Scott muestra a fuerzas de ambos países participando de manera simultánea desde sus respectivos territorios.

The days of waiting for threats to come to us are over.



On Thursday in El Paso, U.S. and Mexican forces trained together to respond fast and hit threats from both sides of the border. The Juárez Cartel- now designated a Foreign Terrorist Organization has been put on alert. We’re… pic.twitter.com/4pN4P82AUq — CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) August 15, 2026

Este tipo de ejercicios busca mejorar los canales de comunicación y la capacidad de respuesta conjunta sin modificar los límites de jurisdicción de cada nación.

El mensaje se produce en un contexto en el que seguridad, combate al narcotráfico y control fronterizo continúan como temas prioritarios dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

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