Claudia Sheinbaum inaugura nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico durante gira por Tamaulipas: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 15 de agosto de 2026 la inauguración del Hospital General del ISSSTE en Tampico, como parte de la agenda de trabajo que mantiene en Tamaulipas desde el viernes.

La puesta en operación de esta infraestructura representa uno de los actos centrales de la visita presidencial al sur del estado y forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la atención médica para trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familias.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, había adelantado durante el inicio de la gira presidencial que el recorrido incluiría la inauguración de infraestructura hospitalaria en la zona conurbada del sur de la entidad, después de un proceso de construcción que requirió tiempo y recursos para su conclusión.

¿Qué hospital inaugurará Claudia Sheinbaum en Tampico?

La mandataria federal encabezará la apertura del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tampico.

El nuevo espacio busca ampliar la capacidad de atención disponible para la derechohabiencia de esta región de Tamaulipas y fortalecer los servicios públicos de salud.

Hasta la información proporcionada para este evento no se han detallado datos como el monto final de inversión, número de camas, especialidades médicas, consultorios o capacidad diaria de atención, por lo que estas cifras deberán conocerse durante la ceremonia o mediante información oficial del ISSSTE.

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Inauguración forma parte de la gira de Sheinbaum por Tamaulipas

Claudia Sheinbaum inició su visita a Tamaulipas desde el viernes 14 de agosto con actividades relacionadas con Vivienda para el Bienestar y proyectos de infraestructura.

Este sábado continuó su agenda en Ciudad Victoria, donde encabezó un encuentro de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y supervisó acciones vinculadas con el segundo acueducto que llevará agua desde la presa Vicente Guerrero hacia la capital tamaulipeca.

La inauguración del Hospital General del ISSSTE en Tampico amplía el recorrido hacia el sur de la entidad y coloca a la infraestructura sanitaria entre los principales temas de la gira presidencial.

Tamaulipas fortalece infraestructura de salud

Américo Villarreal señaló previamente que la apertura de nuevos hospitales permitirá poner al servicio de la población obras consideradas prioritarias para garantizar el derecho a la salud.

Además del hospital del ISSSTE en Tampico, la agenda anunciada para la región contempla infraestructura del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.

Con estas actividades, el Gobierno federal y la administración estatal buscan reforzar la capacidad hospitalaria en el sur de Tamaulipas, una de las zonas con mayor concentración urbana de la entidad.

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