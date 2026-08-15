Dzitbalché celebra 200 años de fe por Nuestra Señora de la Asunción con multitudinaria procesión

Con cánticos de alabanza, santa misa y una solemne procesión con la participación de cientos de feligreses, se celebraron los 200 años de la llegada de Nuestra Señora de la Asunción en esta ciudad de los cantares, donde se vio completamente llena la ciudad con cientos de visitantes que cada año hacen presencia en esta fiesta patronal.

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La misa de acción de gracias de Nuestra Señora de la Asunción dio inicio a eso de las 10 de la mañana en la parroquia central de esta ciudad, la cual estuvo presidida por el párroco Juan Carlos Centeno Cruz, quien estuvo acompañado por el párroco Eliodoro, de la parroquia de Nunkiní, por lo que Centeno Cruz dijo estar emocionado por la fe de la feligresía que asistió a la misa por los 200 años de Nuestra Señora de la Asunción, quien lució un nuevo vestido en este su día.

Al finalizar la misa, los Caballeros de María se prepararon para colocar a la imagen en su base para la procesión, la cual estuvo encabezada por los estandartes de los diferentes gremios, así como por los más de 18 acólitos que realizaron una bella para el paso de la imagen que era cargada por los Caballeros de María, en donde, en esta ocasión especial, la imagen de Nuestra Señora de la Asunción lució un nuevo vestido, preparado especialmente para esta importante celebración, mismo que fue elaborado por artesanas de esta misma ciudad.

Con dos siglos de tradición, Dzitbalché volvió a demostrar la fuerza de su fe y sus costumbres religiosas, en una celebración que reunió a cientos de personas y que permitió mantener viva la devoción hacia Nuestra Señora de la Asunción. La jornada quedó marcada por la unidad, la esperanza y el fervor de una comunidad que continúa transmitiendo esta tradición de generación en generación.