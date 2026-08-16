Denuncian abandono de la calle 12 en Champotón

Ante la nula atención por parte de las autoridades, un tramo de la calle 12, entre 19 y 21 de la colonia Guadalupe, en Champotón, luce en deplorables condiciones.

Así lo externó Roger Martínez, quien estimó que dicha arteria ya va para un año en estas condiciones: “Con las recientes lluvias, la verdad es que peor está quedando”.

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El declarante comentó que incluso han colocado materiales de construcción a modo de paliativos, describiendo que en aquel entonces eran unos baches pequeñitos.

Ante esta situación solicitó la intervención del Ayuntamiento de Champotón para que tome cartas en el asunto, pues — destacó — que esta arteria colinda con un plantel educativo de nivel secundaria.