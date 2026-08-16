Tromba afecta a Hopelchén y Campeche; basura obstruyó drenajes

El Consejo Estatal de Protección Civil confirmó que fueron los municipios de Hopelchén y Campeche los más afectados por la tromba de lluvia que azotó ayer a la geografía estatal. No obstante, aseguró que, en el caso de la capital campechana, fue el exceso de basura en la vía pública lo que originó que las alcantarillas se obstruyeran, provocando severas inundaciones en diversos puntos.

Ante estas condiciones, las autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del tiempo y los reportes meteorológicos, mientras el Estado se declaró listo para atender a la población en caso de que algún fenómeno hidrometeorológico genere afectaciones mayores. Para ello, se mantiene coordinación con autoridades municipales y federales, además del respaldo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar), instituciones que han manifestado su disposición para intervenir ante una eventual emergencia.

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El presidente del Consejo Estatal de Protección Civil y secretario de Gobierno (Segob), Víctor Sarmiento Maldonado, informó que desde el inicio de la tromba se estableció comunicación con Protección Civil para conocer la situación, principalmente en Hopelchén, donde elementos del Ejército Mexicano brindaron apoyo desde las primeras horas.

En Campeche capital, explicó, las lluvias provocaron encharcamientos, caída de árboles y afectaciones en postes y servicios eléctricos, aunque la situación comenzó a normalizarse durante la noche y madrugada. Destacó el trabajo realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Sarmiento Maldonado aseguró que parte del problema de las inundaciones estuvo relacionado con la acumulación de basura en calles y alcantarillas, siendo responsabilidad del Ayuntamiento de Campeche garantizar la limpieza de la ciudad. Por ello, llamó a la ciudadanía a evitar arrojar desperdicios en la vía pública, particularmente durante la temporada de lluvias, cuando estos residuos pueden bloquear los sistemas de drenaje.

El funcionario señaló que hasta el momento no se tienen reportes de viviendas con daños mayores y que el nivel del agua descendió considerablemente. Sin embargo, insistió en que las autoridades permanecerán atentas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Indicó que la Secretaría de Marina también ofreció su respaldo para intervenir en caso de que las condiciones rebasen la capacidad de respuesta local, mientras que el Ejército Mexicano mantiene activa su disposición para aplicar los protocolos de auxilio correspondientes.

Finalmente, aseguró que dependencias estatales se encuentran preparadas para atender a posibles damnificados y que se da seguimiento permanente a las ondas tropicales y sistemas que pudieran afectar a Campeche, particularmente ante la proximidad de la temporada de mayor actividad ciclónica. “El clima nunca tiene palabra de honor”, advirtió, al subrayar la importancia de mantener la prevención y la coordinación institucional.