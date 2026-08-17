Campeche celebrará el Festival Internacional del Pirata y el Ron 2026

Entre murallas, calles empedradas y el recuerdo de los galeones que alguna vez surcaron las costas campechanas, la ciudad volverá a mirar hacia el mar para recibir, del 20 al 22 de noviembre, el Festival Internacional del Pirata y el Ron 2026, una celebración que busca convertir la historia, la gastronomía y el sabor en motores de desarrollo económico.

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Campeche, Rodrigo Bojórquez Ruiz, el encuentro representa una “bocanada de aire fresco” para un sector turístico y restaurantero que durante el primer semestre del año tuvo una actividad menor a la esperada.

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Las expectativas apuntan hacia el festival, evento para el cual ya se han realizado reuniones con empresarios restauranteros y prestadores de servicios turísticos. La apuesta es que campechanos y visitantes hagan suyo el festival.

Más allá de las copas y cócteles, el encuentro pretende contar una historia: la de un Campeche marcado por el mar, los piratas, el comercio y la caña de azúcar.

El ron es actualmente uno de los destilados de caña con mayor presencia en México, con ventas superiores a 20 millones de litros anuales y una participación cercana al 10% del mercado nacional de licores.

La infraestructura productiva alcanza 72 fábricas de ron y bebidas destiladas de caña, distribuidas en 10 entidades del país: Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán.

El festival abrirá un escaparate a productores, emprendedores y marcas de ron, en una industria impulsada por la mixología, los productos artesanales y el interés por bebidas premium con identidad de origen.

Así, entre el dorado del ron y el azul del Golfo, Campeche prepara una fiesta que busca llenar hoteles, restaurantes y calles, generar empleo, promover el talento local y demostrar que la historia puede convertirse en oportunidad para el futuro.