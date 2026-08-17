Crece apoyo educativo federal; Campeche recibe 203 millones para 712 escuelas en 2026

El respaldo del Gobierno de México al sector educativo de Campeche registra un crecimiento significativo a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en 2026 alcanzó una inversión de 203 millones 700 mil pesos para atender 712 planteles de Educación Básica y Media Superior en la Entidad.

De acuerdo con el secretario de Educación (Seduc) del Estado, Candelario Pacheco Pacheco, el fortalecimiento de este programa representa un incremento acumulado de 222% en los recursos destinados a Campeche, al comparar el apoyo registrado en el ciclo escolar 2021-2022, cuando se canalizaron 62 millones de pesos para 221 planteles, con los recursos programados para este 2026.

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La evolución refleja un crecimiento de 491 planteles atendidos, evidencia del alcance que ha adquirido esta estrategia, que busca mejorar las condiciones físicas de las escuelas y permitir que las comunidades educativas decidan las necesidades prioritarias de cada centro escolar.

El avance también es visible en la comparación entre 2025 y 2026. Durante el año pasado fueron considerados 663 planteles, con una inversión de 188 millones 800 mil pesos, mientras que para este año la cobertura aumentó a 712 escuelas y los recursos ascendieron a 203 millones 700 mil pesos, es decir, 14 millones 900 mil pesos adicionales y 49 planteles más.

Por nivel educativo:

En Educación Básica a cargo de la Seduc , se pasó de 439 planteles y 123 millones 800 mil pesos en 2025 a 505 escuelas y 137 millones 300 mil pesos en 2026 .

, se pasó de a . En los planteles de Educación Básica atendidos por el Conafe , la cobertura disminuyó de 183 a 163 escuelas , mientras que la inversión pasó de 34 millones a 30 millones 600 mil pesos .

, la cobertura disminuyó de , mientras que la inversión pasó de . En Educación Media Superior, el crecimiento fue de 41 a 44 planteles, con recursos que aumentaron de 31 millones a 35 millones 800 mil pesos.

El programa forma parte de la política educativa del Gobierno de México para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas mediante recursos entregados directamente a las comunidades escolares, cuyos comités determinan las obras y acciones prioritarias: rehabilitación, ampliación, equipamiento y servicios básicos.

A nivel nacional, para 2026 “La Escuela es Nuestra” cuenta con un presupuesto de 26 mil millones de pesos, destinado a fortalecer las condiciones de escuelas públicas de Educación Básica y Media Superior.

En Campeche, las cifras muestran que el programa ha ampliado considerablemente su cobertura y recursos, consolidándose como uno de los principales mecanismos federales para atender la infraestructura educativa y mejorar los espacios donde miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes campechanos desarrollan su formación.

El secretario de Educación en Campeche reconoció la participación de madres y padres de familia en la administración y supervisión de los recursos, como parte de un ejercicio de transparencia y corresponsabilidad social.