Maestras de una guardería de Campeche suspenden labores en guardería por falta de pago

Por falta de pago de sus salarios, maestras de la Guardería y Preescolar “Barquito de Papel” suspendieron labores este lunes, denunciando que el retraso en sus percepciones se ha repetido durante las últimas quincenas y que esta situación se arrastra desde hace aproximadamente seis meses.

La protesta provocó la suspensión del servicio y afectó a padres y madres de familia de más de 80 niñas y niños inscritos, quienes al llevar a sus hijos se encontraron con que no habría clases ni atención. Para varios, el cierre representó un problema laboral y familiar, debido a que debían acudir a sus centros de trabajo y no contaban con una alternativa inmediata para el cuidado de los menores.

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Las educadoras acusaron retrasos salariales constantes, al grado de que en ocasiones se les ofrece pagar solo una parte de la quincena y cubrir el resto días después. Señalaron que algunas trabajadoras llevan años sin recibir prestaciones y que la mayoría carece de contrato laboral firmado.

“Venimos arrastrando esta situación desde hace seis meses”, señalaron las maestras, quienes aseguraron que no se trata de una protesta por gusto, sino por necesidad, pues tienen familias, rentas y gastos que cubrir. Incluso afirmaron que los salarios no llegan a cuatro mil pesos.

Las trabajadoras reprocharon la falta de información de la administración, que solo después de pasada la quincena comunica que el recurso no llegó.

En respuesta, Marlene del Jesús Esqueda Moreno, integrante de la sociedad civil propietaria del centro, explicó que “Barquito de Papel” opera bajo un esquema de subrogación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que los recursos para cubrir la nómina provienen del pago federal.

Afirmó que la guardería brindó servicio en julio, pero el recurso correspondiente aún no ha sido entregado por el IMSS, por lo que se propuso cubrir inicialmente 50% de la nómina mientras se liberaba el pago pendiente.

La administradora sostuvo que la suspensión no fue decisión de los propietarios, sino que al no contar con el personal suficiente no es posible mantener abierta la guardería bajo las normas del IMSS, que exigen personal certificado y condiciones específicas para garantizar la seguridad de los menores.

Actualmente el plantel tiene 82 niñas y niños inscritos, con capacidad para 95. La plantilla está integrada por 12 maestras, aunque varias no acudieron este lunes. Esqueda Moreno reconoció que los retrasos en los pagos han sido recurrentes y afirmó que el IMSS no ha dado fecha para liberar los recursos.

El conflicto afecta tanto a las trabajadoras como a las familias usuarias del servicio, mientras el futuro del centro permanece incierto, pues su contrato de subrogación con el IMSS concluye el 31 de diciembre de 2026.