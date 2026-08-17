Hyundai termina en manglar tras accidente en Campeche–Champotón

Anoche, un vehículo Hyundai Grand i10, con placas del Estado de Campeche, terminó dentro de una zona de manglar luego de que su guiador perdiera el control del volante, presuntamente tras el estallido de un neumático.

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El hecho ocurrió sobre la carretera federal Campeche–Champotón, a escasos kilómetros de esta cabecera municipal.

Al interior solo viajaba el conductor, quien afortunadamente resultó ileso tras el accidente, aunque la unidad quedó con daños materiales de consideración, según los datos recabados.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de las diligencias correspondientes. Mientras tanto, la unidad fue retirada con el apoyo de una grúa del servicio particular.