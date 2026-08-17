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Campeche / Sucesos

Ladrones roban herramientas en obra de Patricio Trueba

Un robo en una obra de la avenida Patricio Trueba movilizó a la Policía Estatal. Los responsables forzaron candados y sustrajeron herramientas. El Ministerio Público quedó a cargo de las diligencias.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

17 de ago de 2026

1 min

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Policía Estatal atiende robo en avenida Patricio Trueba
Policía Estatal atiende robo en avenida Patricio Trueba

Un robo movilizó a elementos de la Policía Estatal hasta un inmueble ubicado sobre la avenida Patricio Trueba, donde ladrones forzaron los candados de una obra para llevarse varias herramientas.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Patricio Trueba entre Casa de Justicia, donde los responsables habrían roto los candados para ingresar al lugar y apoderarse de las herramientas utilizadas por los trabajadores.

Policías acordonaron el área y permanecieron en espera del Ministerio Público, quien realizaría las diligencias correspondientes.

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