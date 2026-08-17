Ladrones roban herramientas en obra de Patricio Trueba

Un robo movilizó a elementos de la Policía Estatal hasta un inmueble ubicado sobre la avenida Patricio Trueba, donde ladrones forzaron los candados de una obra para llevarse varias herramientas.

Noticia Destacada Maestras de una guardería de Campeche suspenden labores en guardería por falta de pago

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Patricio Trueba entre Casa de Justicia, donde los responsables habrían roto los candados para ingresar al lugar y apoderarse de las herramientas utilizadas por los trabajadores.

Policías acordonaron el área y permanecieron en espera del Ministerio Público, quien realizaría las diligencias correspondientes.