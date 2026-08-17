Investigan a exfuncionarios corruptos de Campeche

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) confirmó que en los últimos cinco años han abierto 55 casos relacionados con presuntos delitos contra la administración pública, con un monto acumulado de 43 millones 957 mil 408 pesos con 64 centavos por concepto de reparación del daño.

Ello forma parte del seguimiento a investigaciones y procesos penales contra exservidores públicos de la Administración Pública Estatal. El peculado y el uso indebido de atribuciones y facultades concentran la mayoría de los asuntos.

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El peculado ocupa el primer lugar con 28 casos (50.9%). En segundo sitio se encuentra el uso indebido de atribuciones y facultades, con 22 expedientes (40%). Entre ambos delitos suman 50 casos, es decir, el 90.9% del total.

La relación incluye tres casos de robo (5.5%), así como un expediente por abuso de autoridad y otro por ejercicio indebido del servicio, cada uno equivalente al 1.8% de los 55 casos contabilizados.

La SABG informó sobre la situación procesal de 36 personas imputadas vinculadas con los asuntos reportados:

22 bajo salidas alternas (61.1%)

6 en investigación complementaria (16.7%)

5 en audiencia intermedia

3 en audiencia inicial

Desde el 16 de septiembre de 2021, se registró un récord con 15 carpetas de investigación contra 36 exservidores públicos, de los cuales 10 ocuparon cargos como titulares de dependencias durante la administración anterior.

Las investigaciones corresponden a posibles actos de corrupción y derivaron en 55 autos de vinculación a proceso.

La dependencia reportó además que 14 exservidores públicos aún se encuentran sujetos a proceso penal, cifra que coincide con quienes permanecen en etapas procesales de investigación complementaria, audiencia intermedia o inicial. El resto de los 36 imputados se encuentra bajo salidas alternas.

Las cifras permiten observar el avance procesal de los casos, sin establecer por sí mismas una conclusión sobre la responsabilidad penal de las personas señaladas.