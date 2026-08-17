Vicefiscalía de Campeche abre carpeta por presunto maltrato animal

Un perro de edad avanzada fue incorporado a una carpeta de investigación por presunto maltrato animal en la colonia México, luego de que ciudadanos difundieran en redes sociales imágenes del ejemplar bajo la lluvia y afuera de un domicilio.

Lo anterior, lo confirmó el titular de la Vice Fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown, quien afirmó que personal ministerial acudió al sitio para verificar las condiciones en las que se encontraba la mascota, luego de recibir el reporte al número de emergencias 911.

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Al llegar al predio, el funcionario localizó al perro acostado sobre la banqueta. El animal presentaba bajo peso y un aparente problema en la piel, condiciones que fueron tomadas en cuenta dentro de la atención del reporte. Según la denuncia, el ejemplar no permite que otras personas lo sujeten y únicamente su propietaria logró acercarse a él; la mujer acudió al lugar y trasladó al perro para mantenerlo bajo resguardo.

A partir de este hecho, la mascota quedó relacionada con una carpeta de investigación y se establecieron medidas para garantizar su bienestar. La propietaria deberá proporcionar atención veterinaria inmediata y mantener al animal dentro de su domicilio, con protección ante las condiciones climáticas.

La Policía Ministerial dará seguimiento al caso para verificar el estado de salud del perro y el cumplimiento de las disposiciones. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existe responsabilidad penal.

El procedimiento continúa a la espera de la ratificación de la denuncia, requisito que permitirá avanzar hacia la posible judicialización de la carpeta ante un Juez de Control. En caso de acreditarse el delito, la autoridad determinará las sanciones correspondientes conforme a la legislación aplicable.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, no proporcionar protección de la lluvia ni atención veterinaria a una mascota puede constituir un delito. Las sanciones contemplan multas de 12 mil a 22 mil pesos y penas de seis meses a tres años de prisión.