Ayuntamiento de Campeche niega conocer basurero clandestino de Siglo XXI pese a cateo

El Ayuntamiento de Campeche negó tener conocimiento sobre el basurero clandestino ubicado en el cementerio de Siglo XXI, confirmó el secretario de la comuna, Vicente Cruz Ramírez, quien afirmó que hasta ahora ninguna autoridad ha notificado formalmente al gobierno municipal sobre el sitio, mientras reiteró que la única información de la que tienen conocimiento es la que circula en redes sociales.

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Cruz Ramírez evitó responder quién es el propietario del predio o por qué habría sido utilizado para depositar basura, tampoco pudo precisar cuánto tiempo habría operado el lugar como tiradero de residuos. Ante los cuestionamientos, el funcionario se limitó a señalar que el Ayuntamiento esperará una notificación formal para emitir cualquier información.

Lo anterior, luego de que el pasado cinco de agosto del año en curso, la Fiscalía General del Estado de Campeche, Fgecam, ejecutó una orden de cateo en citado inmueble, presuntamente señalado por daño ambiental al ser utilizado como basurero clandestino. Ese día, siete personas fueron aseguradas como aportadores de datos.

Mientras las autoridades investigan el caso, la comuna mantiene silencio sobre posibles responsabilidades administrativas. El secretario también evitó establecer si existe alguna responsabilidad del Ayuntamiento o de la empresa encargada de los servicios públicos.

Señaló que primero debe concluir la investigación para conocer las circunstancias del depósito de basura, con ello, la administración municipal deja en manos de otras instancias las respuestas sobre un problema que involucra el manejo de residuos.