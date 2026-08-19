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Campeche / Sucesos

Dos lesionados tras choque en el periférico Pablo García y Montilla de Campeche

Una camioneta de reparto chocó contra un motocarro en el periférico Pablo García y Montilla, dejando a dos personas lesionadas; el caso se resolvió mediante acuerdo entre las partes.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de ago de 2026

1 min

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Exceso de velocidad provoca choque en Pablo García y Montilla
Exceso de velocidad provoca choque en Pablo García y Montilla

Dos personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de una camioneta de reparto circulaba a exceso de velocidad sobre el Periférico Pablo García y Montilla y chocara por alcance contra un motocarro.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 18 en la estación del Tren Maya, donde la pareja viajaba en preferencia en el motocarro, pero durante el trayecto minimizó su velocidad, lo que generó el impacto de la camioneta de reparto que iba a exceso de velocidad. Debido a la fuerza del golpe, ambas personas resultaron con lesiones.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención y estabilizaron a los afectados.

El caso no fue turnado ante ninguna instancia de seguridad, debido a que las partes involucradas llegaron a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados.

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