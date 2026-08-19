Dos lesionados tras choque en el periférico Pablo García y Montilla de Campeche

Dos personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de una camioneta de reparto circulaba a exceso de velocidad sobre el Periférico Pablo García y Montilla y chocara por alcance contra un motocarro.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 18 en la estación del Tren Maya, donde la pareja viajaba en preferencia en el motocarro, pero durante el trayecto minimizó su velocidad, lo que generó el impacto de la camioneta de reparto que iba a exceso de velocidad. Debido a la fuerza del golpe, ambas personas resultaron con lesiones.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención y estabilizaron a los afectados.

El caso no fue turnado ante ninguna instancia de seguridad, debido a que las partes involucradas llegaron a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados.