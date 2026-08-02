Puente en Isla Arena, Campeche presenta daños y pone en riesgo el inicio de la temporada de pulpo

La mala calidad del material que fue utilizada para el puente de paso de agua natural que mandó construir el gobierno del estado ya es un peligro para quienes transitan por el lugar, debido a que las vigas para casa que le colocaron no aguantó que finalice el sexenio de la gobernadora.

Así lo mencionaron los pescadores de esta comunidad pesquera, quienes aseguraron que, en pleno inicio del pulpo, se viene a dañar el puente donde pasan los camiones de hielo que surten a las bodegas, y si llegara a colapsar el puente, que ya se sumió y ya se agrietó, los afectados serán los mismos pescadores, quienes no podrán mantener fresco sus productos.

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Lo anterior lo dieron a conocer los pescadores José Narváez, Ramiro Chan Correa, Abrahán Molas, entre otros pescadores, quienes mencionaron que dichas obras costó varios miles de pesos y que no sirvió para nada, debido a que las vigas que le colocaron a dicho puente se dañó con el salitre del mar, debido a que no es la estructura que se debió colocar en dicho puente.

Por lo que aseguraron que urge su reparación para evitar algún accidente, ya que todas las vigas colapsaron con el peso de los camiones de volteo que están circulando con material pétreo (asfalto) para la carretera que se está construyendo, donde al término de los trabajos la vialidad ya se habrá dañado otra vez debido al peso de los camiones.

Protección Civil colocó cintas de acordonamiento para evitar el paso de vehículos pesados / Erik Caamal

Los pescadores piden a las autoridades del estado que supervisen las obras que se realicen, ya que dicho puente es la segunda vez que se va a reparar, y con urgencia, debido a que la isla no se debe quedar incomunicada por la temporada de pulpo que ha iniciado.

Es urgente que la gobernadora mueva a sus funcionarios para poder supervisar y reparar dicho puente, que en cualquier momento puede colapsar en su totalidad debido a que todo el material ya se dañó, y urge que se tomen medidas de prevención.

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Ante el reporte dado a conocer, el personal de Protección Civil Municipal de Calkiní acudió al lugar para poner cinta de acordonamiento y así evitar algún accidente, ya que la estructura presenta una gran fisura y cualquier vehículo, por más pequeño que sea, puede colapsar junto con el puente.

Por lo que se acordonó el área en peligro para evitar que vehículos pesados pasen por el lugar y originen el colapso de dicho puente de paso de agua natural. Se espera pronta acción de las autoridades estatales para evitar algún accidente lamentable.