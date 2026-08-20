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Vecinos alarmados por fuego en predio de Ciudad del Carmen

En Ciudad del Carmen, un incendio de maleza en el barrio San Francisco movilizó a cuerpos de emergencia. No hubo viviendas afectadas; una persona fue atendida por crisis nerviosa.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de ago de 2026

1 min

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Incendio de maleza genera movilización en la colonia Playón
Incendio de maleza genera movilización en la colonia Playón

Un incendio de maleza que se salió de control movilizó a cuerpos de emergencia hasta un predio en el barrio San Francisco, donde las llamas generaron preocupación entre vecinos.

El siniestro ocurrió en la calle Arista entre calle 10, luego de que ciudadanos reportaran inicialmente un incendio de casa; sin embargo, al llegar al sitio se descartó afectación a viviendas y se confirmó que el fuego estaba en la maleza del predio.

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Durante la emergencia, una persona presentó crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos del sector salud, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

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