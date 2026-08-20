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Cumpich y Dzobchén ya cuentan con señal de telefonía celular

En Hecelchakán, las comunidades de Cumpich y Dzobchén ya tienen señal de telefonía celular. Estudiantes y familias celebran el avance que les permitirá comunicarse sin salir de sus hogares.

Por Erik Caamal

20 de ago de 2026

1 min

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Estudiantes y familias celebran llegada de señal celular en Cumpich
Estudiantes y familias celebran llegada de señal celular en Cumpich / Imagen referencia

Después de muchos años de solicitar una antena con señal de telefonía celular, finalmente se cumplió el deseo de los pobladores de Cumpich y Dzobchén, comunidades que ahora cuentan con cobertura de una compañía reconocida, beneficiando a cientos de usuarios que ya disfrutan de la comunicación móvil a más de 20 kilómetros de la cabecera municipal de Hecelchakán.

La llegada de la señal representa un avance importante para familias que durante años enfrentaron dificultades para comunicarse, situación agravada por la distancia respecto a la cabecera municipal.

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En su mayoría, los estudiantes de diferentes niveles educativos fueron quienes solicitaron este servicio para investigar tareas y mantenerse conectados. También las familias con parientes en el extranjero tenían que viajar hasta la cabecera para comunicarse.

Ahora podrán hacerlo desde sus domicilios, sin necesidad de pagar pasaje ni trasladarse a la ciudad. Incluso la comunidad de Dzobchén, a solo dos kilómetros de la cabecera, se verá beneficiada, pues cuenta con escuelas que requieren este servicio.

Para los pobladores, la llegada de la señal “marca una nueva etapa para las comunidades, al facilitar la comunicación y abrir mayores posibilidades de acceso a información y servicios digitales”.

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