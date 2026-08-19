Ingresa último gremio en honor al Santo Patrono San Luis Obispo en capilla de comunidad de Hopelchén

Esta noche de miércoles, ingresó el último gremio en honor a San Luis Obispo Santo Patrono de la Capilla Católica de la comunidad de Crucero San Luis, el cual correspondió a la familia Dzib Naal, y de esa forma concluyeron los festejos que iniciaron el pasado martes 11 de agosto.

En esa comunidad ubicada a 20 kilómetros de la cabecera municipal, la feligresía participó activamente en la culminación de la fiesta patronal en esa localidad, y este miércoles se realizó la última novena en la casa de doña Georgina Naal Huchín, y de ahí salió el gremio en honor a San Luis Obispo.

Pero en la tarde, como parte de las costumbres y tradiciones religiosas en honor a ese Santo, se realizó el baile de la cabeza de cochino al ritmo de charanga, y alrededor de las 19:00 horas, tanto el gremio y la cabeza de cochino, salieron de la vivienda de doña Goergina recorrió la calle principal que es la carretera 261 Campeche-Hopelchén que atraviesa el poblado, hasta llegar a la Capilla del poblado que está junto a esa vía federal.

Tanto el gremio y la cabeza de cochino llegaron a la Capilla y fueron recibidos y bendecidos por el Sacerdote David Vivas Hernández párroco de la Iglesia de San Antonio de Padua de la ciudad de Hopelchén, al que pertenece la mencionada capilla. Al frente de la capilla se deleitó a la feligresía con la danza de la cabeza de cochino.

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Posteriormente los bailadores escucharon la misa de conclusión del novenario, y el sacerdote Vivas mencionó que San Luis Obispo, también conocido como San Luis de Tolosa, fue un santo católico italiano que nació en 1274 y murió a los 23 años, y a su corta edad brilló por su pobreza, humildad y amor a los pobres.

Al final de la misa se realizó la Procesión de la Imagen a San Luis Obispo en la calle principal del poblado, hasta retornar a la Capilla, hubo convivencia con los gremios, las familias participantes y fieles asistentes al último día de esos festejos patronales.

Se destaca que, a las 5 de la madrugada de este miércoles hubo mañanitas a San Luis Obispo, a las 14:00 horas hubo el Santo Rosario al Gremio en casa de la familia Dzib Naal.

Por otro lado, durante esos festejos hubo gremios de las familias Chan Dzib, Lagunes Montiel, Dzib López, Kantún Kantún, Huchín Huchín, Kantún Huchín, Dzib Mex, Medina Díaz, Rueda Díaz, Huchín Díaz, Cervantes Moreno, Us Chí, Ortiz May, Marrufo Dzib, Dzib Naal, Dzib Maas y Uc Dzib, respectivamente.