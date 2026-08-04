En pleno calor de hasta 47 grados, mujer disfruta de la fuente del parque de San Juan en Mérida: VIDEO

Una mujer, aparentemente en situación de calle, fue captada mientras se bañaba en la fuente del parque de San Juan, en el Centro Histórico de Mérida, hecho que llamó la atención de transeúntes y quedó registrado en video.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a la mujer dentro de la fuente mientras se refresca.

Noticia Destacada Calentamiento global favorece la propagación del gusano barrenador en la Península de Yucatán

Durante varios minutos, personas que se encontraban en el lugar observaron la escena e incluso la grabaron con sus teléfonos celulares.

El video se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales, donde generó diversas reacciones entre los usuarios.

Noticia Destacada Clima cálido sigue cobrando vidas; la Península de Yucatán suma seis fallecidos durante el año

El parque de San Juan es uno de los espacios públicos más concurridos del Centro Histórico de Mérida, tanto por habitantes como por turistas, por lo que el hecho no pasó desapercibido entre quienes se encontraban en la zona.