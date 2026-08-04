Síguenos

Última hora

Campeche

Semar realiza jornada integral de servicios de salud y limpieza en Isla Aguada

Yucatán / Mérida

En pleno calor de hasta 47 grados, mujer disfruta de la fuente del Parque de San Juan en Mérida: VIDEO

Una mujer en situación de calle ingresó a la fuente del Parque de San Juan en el Centro de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

4 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

En pleno calor de hasta 47 grados, mujer disfruta de la fuente del parque de San Juan en Mérida: VIDEO
En pleno calor de hasta 47 grados, mujer disfruta de la fuente del parque de San Juan en Mérida: VIDEO / Cortesía

Una mujer, aparentemente en situación de calle, fue captada mientras se bañaba en la fuente del parque de San Juan, en el Centro Histórico de Mérida, hecho que llamó la atención de transeúntes y quedó registrado en video.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a la mujer dentro de la fuente mientras se refresca.

Investigación alerta sobre expansión del gusano barrenador y aumento potencial de infestaciones

Noticia Destacada

Calentamiento global favorece la propagación del gusano barrenador en la Península de Yucatán

Durante varios minutos, personas que se encontraban en el lugar observaron la escena e incluso la grabaron con sus teléfonos celulares.

El video se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales, donde generó diversas reacciones entre los usuarios.

Quintana Roo suma otra defunción y el país registra la semana más letal del periodo

Noticia Destacada

Clima cálido sigue cobrando vidas; la Península de Yucatán suma seis fallecidos durante el año

El parque de San Juan es uno de los espacios públicos más concurridos del Centro Histórico de Mérida, tanto por habitantes como por turistas, por lo que el hecho no pasó desapercibido entre quienes se encontraban en la zona.

Te puede interesar