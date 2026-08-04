Vecinos de Quinta Hermosa, Campeche denuncian rebosamiento de aguas negras

Debido al constante rebosamiento de aguas negras y al mal estado de las calles por falta de atención del Ayuntamiento de Campeche, algunas familias han optado incluso por abandonar y poner a la venta sus casas en el fraccionamiento Quinta Hermosa, denunciaron los habitantes.

En las intersecciones de la avenida Ah Kim Pech (Cooperativa Antigua a Kalá) con las calles Melón Mandarina, Manzana, Mango y Naranja, además de que el pavimento desapareció desde hace cuatro años, también se registra el rebosamiento de aguas negras provenientes de la deteriorada planta tratadora.

“Están horribles las calles, entre baches y peor la avenida… los más afectados son las familias que viven cerca de la planta tratadora, en el cruce con la calle Mango, donde ya pusieron a la venta su hogar”, manifestó Edwin Carvo de León, vecino del lugar.

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En este sector, prácticamente se rebosan como un manantial las aguas sucias desde un registro roto de la escarpa, situación que las autoridades municipales se han negado a atender.

“Es hasta peligroso transitar… entre los baches y los malos olores del rebosamiento de la planta tratadora”, comentó Félix Mendoza Martínez, habitante del sector.

Esto afecta a familias de dos fraccionamientos: Mónaco y Villa Paraíso, así como a otro en construcción, donde los conductores tienen que pasar entre los huecos, con riesgo de dañar sus vehículos en la terracería de la vialidad Ah Kim Pech.

“Tenemos años solicitando la reconstrucción de esta avenida, que obliga a automovilistas a transitar en doble sentido con riesgo de choques”, agregó Edilberto Vázquez, ciudadano del lugar.

Esto se suma a la demanda de rehabilitación del alumbrado público, en un sector aledaño a exquintas convertidas en fraccionamientos, donde vecinos caminan entre la oscuridad por falta de luminarias y postes oxidados que ya se han caído.