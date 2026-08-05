¡Se cae a pedazos! Muelle turístico del API en Champotón convertido en refugio clandestino

El muelle turístico del API, situado sobre la avenida Carlos Sansores Pérez, no sólo continúa mostrando un avanzado deterioro, sino que al interior se observan objetos que hacen presumir que algunas personas lo utilizan como refugio para pasar la noche.

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Tras un recorrido por este espacio se pudo observar que la infraestructura se sigue cayendo a pedazos ante la nula atención de las autoridades competentes. De igual forma, se detectaron personas sospechosas dentro del inmueble.

Mario Trinidad Sánchez lamentó las condiciones de abandono del inmueble costero, pues fue un espacio de convivencia para tener contacto con los paisajes naturales.

“En verdad es lamentable las condiciones en las que se encuentra este espacio turístico. Ojalá que las autoridades hagan algo al respecto”, destacó.

En cuanto a la presencia de personas dentro del inmueble, hasta el momento no hay un reporte oficial por parte de las autoridades del API o del Ayuntamiento de Champotón.